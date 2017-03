Mauritanie: Vers la validation de la stratégie nationale d'accélération de l'abandon des MGF

" La préservation des droits et de la dignité humaines sont des caractéristiques fondamentales de la " Nouvelle Mauritanie" définie par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et matérialisée par des programmes et projets de développement de haute portée. Sur la base de cette vision, le département des affaires sociales s'attèle à promouvoir la culture du respect des droits et de lutte contre les pratiques nuisibles pour la femme", souligne-t-elle.

S'exprimant à cette occasion, la ministre des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Meïmouna Mohamed Taghi, a souligné que plus de 130 millions femmes de par le monde, surtout en Afrique, sont victimes des MGF.

Des exposés sur la nature et les objectifs de la stratégie figurent sur l'agenda de la rencontre, qui regroupe des représentants des départements ministériels, de la société civile et des autorités régionales.

