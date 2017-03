Afrique: Le PNUD est à un moment décisif de sa coopération avec le Togo

Plus généralement, Helen Clark s'est félicitée des évolutions politiques et a encouragé le Togo à renforcer sa collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) 'afin de gérer la dette de manière pérenne.'

De son côté Madame Klark a vanté 'un partenariat solide et les réformes courageuses engagées par le pays' et souligné que le PNUD était à un 'tournant décisif' de sa coopération avec le Togo.

Il a cité les appuis dont bénéficie sont pays dans les politiques de développement comme la SCAPE, le DSRP et plus récemment le PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire).

Helen Clark, la patronne du PNUD, s'est entretenu mercredi à Lomé avec le Premier ministre et le ministre de l'Economie et des Finances.

