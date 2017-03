Sénégal: Mbour/ Amélioration de la mobilité et du transport - Des bus, des routes et un nouveau plan de circulation

Des usagers de la circulation pointent des goulots d'étranglement, responsables aussi des difficultés ne permettant pas une bonne mobilité ou une circulation fluide. Les voitures hippomobiles en stationnement ou en circulation dans le quartier Escale et les dépôts de marchandises devant les grands magasins en plus des logs stationnements de gros porteurs, constituent des exemples.

Selon El Hadji Guèye, le président de la commission des transports de la commune de Mbour, un nouveau plan de circulation de la ville est mis en place avec l'érection de panneaux de signalisation, un adressage vers les services techniques, l'hôpital, les postes et centre de santé. Dans le centre-ville, des voies à sens unique seront désignées et vont mettre fin aux embouteillages.

Dans un premier temps, un lot de 39 bus va être mis en circulation, selon le maire Fallou Sylla, dans quatre grands axes de la commune de Mbour. Les bus vont être exploités par les transports organisés en groupements d'intérêt économique. Chaque Gie va donner un apport de deux millions de francs cfa pour disposer d'un bus. Les chauffeurs de taxis-clandos sont aussi associés au projet. Deux taxis-clandos peuvent constituer la caution ou la garantie solidaire donnant accès à un bus. Le projet de mise en circulation des bus est conçu et réalisé à partir d'une collaboration entre le Cetud, la commune de Mbour et les chauffeurs transporteurs de Mbour. Le démarrage des bus est attendu au plus dans trois semaines pour peaufiner tous les mécanismes d'une bonne exploitation. Après la formation des chauffeurs de bus, celle des receveurs démarre ce matin.

En effet, dans le cadre de l'intercommunalité, ils vont assurer le transport de passagers des communes de Ngaparou, Malicounda vers Mbour. Des routes et un nouveau plan de circulation vont compléter le dispositif pour l'amélioration de la mobilité et de la circulation.

Fallou Sylla, le maire de Mbour, a procédé hier, à la pose symbolique du premier panneau matérialisant l'arrêt de bus en circulation dans la commune. Ces bus au nombre d'une quarantaine vont assurer la desserte dans l'agglomération mbouroise et sa banlieue immédiate et lointaine.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.