Afrique: Atteinte des OMD - Le continent a fait des progrès, selon la CEA

L'Afrique a progressé de façon remarquable vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), surtout lorsqu'on considère que son niveau de départ peu élevé 1990 pour la plupart des OMD par rapport à celui des autres régions en développement.

La direction prise est globalement bonne, avec des progrès très inégaux à l'échelle régionale selon les objectifs et les pays, et au niveau de chaque pays selon les objectifs. Le taux de pauvreté a diminué en Afrique de l'Est, centrale, australe et de l'Ouest, mais lentement, passant de 56,5 % en 1990 à 48,4 % en 2010.

De même, une amélioration tout aussi mesurée a été enregistrée en ce qui concerne la proportion de la population souffrant de la faim et de la malnutrition, qui a perdu 8 % de 1990 à 2013.

En Afrique centrale, les phénomènes météorologiques extrêmes défavorables sont la cause de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, et les performances économiques n'ont pas été assez robustes pour permettre d'avoir un réel impact sur la pauvreté et créer des emplois.

Dans le domaine éducatif, l'Afrique est près de réaliser la scolarisation primaire universelle, plus de 68 % des 25 pays pour lesquels des données sont disponibles ayant atteint un taux de scolarisation net dans le primaire de 75 % en 2013. Les taux d'achèvement des cycles primaires sont toutefois restés à 67 % seulement depuis 2005.