Cameroun: Coopération Cameroun-Israël - Une mission agro-économique en vue

Programmée entre le 4 et le 14 juin prochain en Israël, cette visite a pour objectif d'établir entre autres des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays.

Une importante mission agro-économique camerounaise va séjourner en Israël du 4 au 14 juin prochain. L'objectif de cette visite destinée aux hommes d'affaires, membres du parlement, maires, ingénieurs en agriculture et vétérinaires, c'est de découvrir les modèles d'une agriculture développée (pêche et production agro-pastorale), les énergies renouvelables et hydrauliques (gestion de l'eau) afin d'établir des partenariats entre hommes d'affaires camerounais et israéliens et exploiter les projets économiques bénéfiques pour les deux pays.

Il est aussi question pour ce voyage organisé par Isragro représenté au Cameroun par Human and Animal Protection (HAP), de l'implémentation de la transformation au Cameroun des produits agro-pastoraux et halieutiques, de l'adaptation aux changements et variations climatiques à travers la maîtrise de l'eau (irrigation) et de l'utilisation de l'énergie solaire, ainsi que l'appropriation du développement communautaire avec l'organisation des activités dans les communes du Cameroun en s'inspirant des modèles tels que les Kibboutz.

La recherche de partenariats permettra ainsi de développer une agriculture portée vers les marchés (intérieurs et extérieurs). C'est à cet effet qu'il est recommandé, selon Blaise Sylvain Ebode, président de l'association HAP, de s'adresser aux économistes des pays dont la réussite dans les secteurs agropastoral et halieutique n'est plus à démontrer. La mission bénéficie du soutien de l'ambassade d'Israël au Cameroun.