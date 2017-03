Cameroun: Ibrahim Yaya - « Le visage de notre ville change »

Le 15 mars 2017, Pr. PIERRE MILA ASSOUTE, Président du RdMC et du CNL, déterminé à regagner… Plus »

Nous souffrons beaucoup de l'enclavement. Banyo par exemple est proche d'ici. Mais pour y aller, il faut faire un détour par Tibati. Poli, chef-lieu du département du Faro, dans la région du Nord, est également à côté. Mais Galim-Tignère n'est pas la seule unité administrative du Faro et Déo qui souffre de ce problème d'enclavement. Tous les arrondissements du département sont enclavés. Hormis les routes, l'eau et l'électricité constituent aussi de vives préoccupations. Pour ce qui est de l'électricité, une solution est en train d'être trouvée. Le gouvernement a lancé un grand projet d'électrification de la ville de Galim-Tignère, par panneaux solaires.

Les populations de Galim-Tignère vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, du commerce, de l'exploitation artisanale de l'or et du saphir communément appelé « caillou bleu », entre autres. Les activités agropastorales sont néanmoins très prépondérantes. Notre budget pour l'exercice 2017 est de 413 millions de F, mais la commune éprouve de sérieuses difficultés à le recouvrer. L'incivisme fiscal est préoccupant. En plus, nous ne sommes pas aidés dans notre tâche par les élites. La solidarité fait encore défaut.

Cet évènement culturel permet à Galim-Tignère de se faire connaître du grand public. Dans l'organisation, nous sommes appuyés par les ministères des Arts et de la Culture ; du Tourisme et des Loisirs. Le ministère du Tourisme a lancé un vaste projet d'aménagement et de promotion du mont Djim. Il a construit un campement en boukarous, au pied de ce mont. Au niveau du mont lui-même, des escaliers et un boukarou ont été également construits. D'autres aménagements visant l'accessibilité du site aux touristes et aux visiteurs sont programmés.

