Cameroun: Protection de la nature - Un manuel de procédures en élaboration

Les activités préparatoires lancées hier à Yaoundé par le ministre délégué auprès du MINEPDED Nana Aboubakar Djallo.

Un an après l'édition du guide de l'usager, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (MINEPDED) se penche désormais sur l'élaboration d'un manuel de procédures administratives. « Une initiative qui entre en droite ligne des actions du programme national de gouvernance dans son volet réforme administrative et lutte contre la corruption au Cameroun », selon le ministre délégué auprès du MINEPDED, Nana Aboubakar Djallo. C'est lui qui a présidé hier à Yaoundé, les travaux de lancement des activités d'élaboration du manuel de procédures administratives de ce département ministériel.

Un document qui, par ailleurs, sera la traduction dans les faits des instructions du premier ministre chef du gouvernement, relatives à la rationalisation des délais et procédures de traitement des dossiers dans les services publics. La rencontre d'hier a été une occasion pour installer les membres du comité de pilotage, du comité scientifique et de l'équipe opérationnelle de production du manuel, constitués des responsables du MINEPDED et du Secrétariat permanent à la réforme administrative (SPRA). Le Mindel leur a indiqué qu'ils ont « un délai de quatre mois, sensiblement 120 jours voire moins, pour produire ce document en français et en anglais ».