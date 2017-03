Togo: Le combat d'Helen Clark contre la pauvreté

communiqué de presse

Helen Clark, l'Administrateur du PNUD, a entamé mercredi une visite de 24h au Togo. Selon le programme communiqué par l'agence onusienne, elle rencontrera dans la matinée le chef de l'Etat, des membres du gouvernement, le corps diplomatique, les partenaires au développement et les responsables locaux du SNU (Système des Nations Unies).

Dans l'après-midi, Mme Clark visitera Innov'Up, un centre entrepreneurial des femmes. Lancé l'année dernière par l'ANPE avec le soutien du PNUD, sa mission est de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat à travers un soutien actif et intégré en faveur des initiatives économiques dans les secteurs à fort potentiel de création de richesse et d'emplois durables.

15 start-ups sont en cours d'incubation (interne et externe) et bénéficient de l'hébergement de leur entreprise, d'un accompagnement stratégique et technique et du réseautage. Ces entreprises sont actives dans l'agro-alimentaire, le tourisme, l'artisanat, la restauration, l'eau et l'assainissement, les services à la personne, la petite industrie, et les technologies de l'information et de la communication.

Helen Clark se rendra ensuite à Kovié pour rencontrer les populations qui bénéficient des premières réalisations du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Ce programme a pour mission d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux et économiques de base, dans les zones peu ou mal desservies et ainsi accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités.