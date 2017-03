Sénégal: Criminalité faunique - Mbacké Thiam et Ibrahima Sacko condamnés à 4 mois de prison ferme

communiqué de presse

Le Tribunal de Grande Instance de Dakar a condamné Mbacké Thiam et Ibrahima Sacko à quatre (4) mois de prison ferme. Ils sont contraints à verser deux (2) millions au titre de dommages et intérêts au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ils sont déclarés coupables de capture, abattage, détention, circulation et commercialisation illégale d'espèces intégralement protégées avec 91 peaux de crocodiles du Nil, 354 peaux de pythons et 110 peaux de varans du Nil.

L'information est contenue dans un communiqué rendu public hier, mardi 28 mars. La même source indique également que Khadim Dia qui «avait déclenché une émeute populaire sur le lieu de la perquisition des peaux, mis en danger la sécurité physique des équipes d'intervention», a été condamné à une peine de deux (2) mois d'emprisonnement ferme et 200.000 F Cfa d'amende pour entrave à l'exercice des fonctions de la Police et des agents de la Direction des Eaux et Forêts.

Ce jugement fait suite aux arrestations et perquisitions en chaîne du 14 mars 2017 aux Parcelles Assainies, Guinaw Rails et Guédiawaye, suite aux «investigations longues et méticuleuses de l'Ong WARA et son projet SALF». Lors de cette opération conjointe de la Sûreté urbaine et de la Direction des Eaux et Forêts, «5 personnes avaient été arrêtés en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d'espèces protégées».

Selon la source, «ils détenaient 558 peaux de contrebande, dont 91 peaux de crocodiles du Nil, une espèce intégralement protégée au Sénégal, et inscrite à l'Annexe 1 de la Convention CITES; 354 peaux de python de Seba, une espèce hautement braconnée et protégée au Sénégal; ainsi que 110 peaux de varan du Nil et 3 peaux de civettes, 5 morceaux de peaux d'antilopes springbok, une antilope originaire d'Afrique du Sud et des sacs en peau de crocodiles», nous apprend le communiqué.