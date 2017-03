Sénégal: Après leur liberté provisoire - Le parquet cloue Bamba Fall et cie à Rebeuss

Placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'instruction, Samba Sall, pour «tentative d'assassinat, violence et voies de faits, destruction de biens appartenant à autrui, injures publiques et menace de mort», dans le cadre de l'affaire du saccage à la Maison du Parti socialiste lors du bureau politique du 05 mars 2016, Bamba Fall et ses co-inculpés sont envoyés, depuis le 9 janvier dernier, à la prison de Rebeuss après trois retours de parquet.

En effet, à peine informés hier, mardi 28 mars, par Me Ciré Clédor Ly, membre du pool des avocats de la défense, de la décision de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel du Tribunal de grande instance de Dakar d'accorder une liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire à Bamba Fall et compagnie, le parquet général près la Cour d'appel de Dakar décide de s'opposer à cette mesure.

Le parquet général près la Cour d'appel de Dakar s'est opposé hier, mardi 28 mars, à la libération provisoire du maire de la Médina, Bamba Fall, et ses huit co-inculpés dans l'affaire du saccage de la Maison du Parti socialiste. A la suite de la décision de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel du Tribunal de grande instance de Dakar d'accorder une liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire au maire de la Medina et ses camarades, le procureur général a annoncé un pourvoi en cassation.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.