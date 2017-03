Ile Maurice: PME - Les ambitions du plan directeur sont-elles réalistes ?

Augmenter la contribution des Petites et moyennes entreprises (PME) à 52 % du PIB. Faire passer la part de l'emploi dans les PME de 55 % à 64 %. Faire progresser les exportations des PME de 3 % actuellement à 18 %. Augmenter la valeur ajoutée du secteur de Rs 175 milliards à Rs 388 milliards. Le tout dans les dix prochaines années.

Telles sont les ambitions du SME 10-Year Masterplan rendu public par le ministère de l'Activité économique, des entreprises et des coopératives le lundi 27 mars, après une année de préparation. Ces objectifs sont-ils réalisables ?

D'autant plus que ce même plan directeur rapporte qu'à ce jour, 47 % des 124 000 PME mauriciennes opèrent à un niveau «de subsistance». Seulement 7 % d'entre elles emploient plus de 21 personnes et dépassent la barre du chiffre d'affaires de Rs 10 millions.

Budget indéterminé

Pour le président de la Fédération des PME, toutefois, la mise en oeuvre de ce plan soulève plusieurs questions. «Les projections du plan directeur sont intéressantes, voire réalisables, mais le tout et de savoir qui se chargera de l'implémentation.

S'il s'agit des organismes existants, comme la SMEDA (NdlR, Small and Medium Enterprises Development Authority) et les mêmes fonctionnaires qui sont là depuis toutes ces années, nous ne sommes pas sortis de l'auberge ! Tout cela n'est que du wishful thinking. Je ne donne plus aucune chance à ce plan», clame notre interlocuteur.

Pour Jean-Max Appanah, cofondateur de la plateforme Smart Moves for Entrepreneurs, si le plan directeur est bienvenu, ses projections ne reflètent pas, pour leur part, la réalité. «On a déjà perdu une année pour la préparation de ce plan, ce qui est très long dans la vie d'une entreprise.

Combien de temps cela prendra-t-il à présent pour la mise à exécution du plan ?» fait-il ressortir tout en se demandant si le plan survivrait à un éventuel changement de gouvernement en 2019.

Se pose également la question du budget attribué à la mise en oeuvre des recommandations du plan directeur. Une question restée, pour l'heure, sans réponse car il faut attendre le Budget pour y voir plus clair.

Ce qui fait dire à Amar Deerpalsing que le gouvernement a «mis la charrue avant les boeufs» en commandant un plan directeur avant même d'avoir pensé au budget qui y serait alloué.

Interrogé par la presse après la présentation du plan directeur lundi, le ministre de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, Sunil Bholah, a souligné qu'un High Level Committee présidé par le secrétaire permanent du ministère serait institué pour assurer la mise à exécution du plan directeur. Toutefois, aucune date n'a été arrêtée pour la création de ce comité.

Quant aux premières actions qui devraient être prises par le ministère, Sunil Bholah parle de mesures à court terme que préconise le plan, soit des quick wins dont l'exécution peut se faire au cours des deux prochaines années.

De son côté, Sanjay Mungur, Chief Executive Officer de la société Empretec Mauritius, mandatée pour la rédaction du plan directeur, soutient que le plan a tenu compte de toutes les caractéristiques du secteur des PME et propose plusieurs actions et initiatives ciblées échelonnées sur les 10 prochaines années.

Les recommandations du 10-Year Plan

Le point saillant du plan directeur d'Empretec Mauritius s'articule autour de neuf High Impact Initiatives qui sont subdivisées en 46 actions clés échelonnées sur le court terme (0 à 2 ans), le moyen terme (2 à 5 ans) et le long terme (5 à 10 ans). Ces 46 actions clés comprennent six quick wins, soit des mesures qui peuvent être mis en oeuvre assez rapidement par le gouvernement.

Ces actions comprennent la rationalisation et l'amélioration des services de soutien aux PME, la création d'une nouvelle entité appelée SME Mauritius, le développement d'infrastructures et de services pour encourager le clustering chez les PME ou encore l'élaboration d'un SME Export Development Export Programme, entre autres.