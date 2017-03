«Pourquoi nous dire de former des coopératives si nous n'y gagnons rien ?» Judex Rampaul, le… Plus »

Dans les milieux concernés, on avance que les parents seront encouragés à participer activement aux activités scolaires, de même qu'au déroulement des classes. Par ailleurs, des travailleurs sociaux auront la tâche d'assurer la liaison parents-écoles. «Il est nécessaire de faire un suivi et créer un réseau», explique-t-on.

Les établissements ZEP choisis sont: Serge Coutet à Baie-du-Tombeau et Reverend Espitalier-Noël à cité Mangalkhan, ainsi que les écoles primaires de Pointe-aux-Sables, Barkly et Rivière-Noire. Le concept d'école communautaire vise à inclure parents et enseignants dans des régions défavorisées. Comment fonctionnera-t-il ?

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.