Même si dans le camp du maire de la commune de Kahi (environ 2 kms au Nord de Kaffrine), on parle de huit (8) conseillers municipaux qui ont quitté en groupe la salle qui abritait la réunion de vote de budget, dans l'autre sensibilité, c'est-à-dire le groupe dirigé par le 1er Adjoint au maire Dame Cissé, c'est un effectif de 15 conseillers qui aurait accusé, avant de bouder la salle, le maire de détournement de fonds publics et le sous-préfet de Ngniby, Malick Mbow, de complicité à des actes de fraude.

En effet, c'est le pire qu'on a évité hier, lors d'une réunion de vote de budget convoquée par le maire de la commune de Kahi. Les conseillers municipaux dont Dame Cissé, 1er Adjoint au maire, Adja Oumay Kaïry Cissé, ancienne député, El Hadji Alioune Diané entre autres ont refusé de poursuivre les débats, dans la réunion qu'ils ont qualifiée d'illégale.

Selon ces derniers, le maire Daha Diané, pour des raisons non élucidées, a refusé de faire parvenir aux conseillers municipaux les rapports du compte administratif et compte de gestion a temps réel, c'est à dire depuis le 1er octobre dernier pour ce qui concerne le compte de gestion et quinze (15) jours avant la réunion d'hier pour ce qui s'agit du compte administratif. Ce n'est finalement qu'en pleine séance que ces papiers qui devaient en principe faire l'objet de vote avant la date du 28 mars sont parvenus à leurs destinataires.

Ce qui a soulevé toute une colère dans le camp des personnes hostiles à la gestion du maire. Lesquelles ont d'ailleurs demandé au superviseur du jour, en l'occurrence le sous-préfet Malick Mbow, le report pur et simple de la rencontre pour donner place à une seconde lecture du dossier. Une requête que le maire et lui ont catégoriquement refusée. Mais ce qui a surtout inquiété les adversaires de Daha Diané se liste sur les dépenses déjà exécutées sur des projets et autres chantiers « imaginaires » n'ayant jamais existé sur le périmètre communal de Kahi.

C'est l'exemple de la construction du logement de l'infirmier-chef de poste de Sarakogne pour 4 millions de Frs. Un projet qui n'a jamais existé, comme d'ailleurs la réalisation du mur de clôture de l'école élémentaire de Kahi et d'une classe à l'école de Ngoudiba, deux autres projets qui ont absorbé de l'argent sans être exécutés ni par la municipalité de Kahi ni par le maire Daha Diané lui-même. Qui plus est, ces projets n'ont encore moins fait l'objet d'une quelconque réunion de délibération municipale.

A cela s'ajoute aussi l'imaginaire programme de reboisement communal pour un coût d'investissement de 500.000 Frs que la présidente de la dite commission Astou Ndao refuse d'entériner, pour la raison qu'elle n'a jamais été au courant d'un tel projet. Aujourd'hui, même si elle ne le dit pas ouvertement, cette partie des conseillers municipaux de Kahi s'engagent à saisir toutes les autorités compétentes, à commencer par le président de la République lui-même, le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Gouvernance locale, du développement et de l'Aménagement du territoire pour l'envoi sur le terrain d'institutions de contrôle étatique comme l'Inspection générale d'Etat (Ige) et l'Ofnac pour statuer sur le cas de la commune de Kahi. Car, estiment ces mêmes acteurs, 35.000 ha de terre de la commune sont présentement renvoyés à une spéculation aveugle et frauduleuse et sont aussi menacés de disparition sans profiter à la communauté qu'ils appartiennent.