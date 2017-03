opinion

J'ai rencontré Alain Kalaban lors de mon dernier passage au Cameroun, alors que j'avais ramené de la République Centrafricaine un Pygmée Aka atteint d'une maladie qui détruit les visages, appelée le NOMA. Et j'ai rencontré le Dr Oben Sammy Orock à Bangui dans le cadre d'un séjour passé à l'ONG FAIRMED. Ces deux Camerounais font un travail extraordinaire, que j'ai voulu partagé avec les lecteurs de camer.be.

Après que le Dr Oben ait accepté spontannément à bangui de s'occuper de ce jeune Pygmée nommé ITA, Alain Kalaban en a lui aussi été touché avec la même spontanéité, et il a abandonné toutes ses occupations afin de s'investir pour ce cas désespéré. Pendant des jours entiers, j'ai pu côtoyer ce grand homme passionné par son travail, qu'il fait avec le cœur. Il travaille avec une équipe de jeunes bénévoles tout aussi passionnés.

Ils vont à pieds de maison en maison lorsqu'ils ont un « cas » à sauver. Ils se font parfois rabrouer, mais très souvent ils sont bien reçus, parce que Alain Kalaban s'est créé une réputation extrêmement positive.

La plupart des personnes avec qui je me suis entretenu au sujet de son émission « Urgences Plus » disent que « ce qui est rassurant avec Kalaban c'est que chaque fois qu'il a collecté de l'argent pour un cas, il l'a effectivement et uniquement utilisé pour sauver l'intéressé, et il a toujours rendu compte »... !!!

C'est après ces nombreux témoignages, après avoir passé des journées à travailler avec lui, que je suis allé sur Youtube, regarder toutes les vidéos des « cas » qu'il a contribué à sauver... c'est à couper le souffle. Et pendant que nous étions ensemble, son téléphone n'a jamais arrêté de sonner, pour des « cas » plus graves et pathétiques les uns comme les autres...

Et là j'ai non seulement admiré le dévouement de ce jeune homme qui n'a pratiquement plus une minute à consacrer à sa propre famille, mais aussi et surtout, j'ai compris qu'il y a tellement de « cas » à sauver tant dans notre pays le Cameroun, que dans d'autres pays africains... car, le voici lancé dans un nouveau challenge : sauver un Pygmée de notre Centrafrique voisine.

Le cas Ita

Ce jeune Pygmée centrafricain a été trouvé errant en plein bosquet comme un animal, abandonné et repoussé, craint de tous. Et personne ne pourrait être blâmé de ne pas pouvoir le regarder en face, tellement cette terrible maladie l'a rongé, le rendant hideux et affreux.

En l'amenant à Bangui rencontrer le Dr Oben qui était de passage pour une campagne d'opération gratuite de fentes labiales (becs de lièvre), ce dernier a immédiatement été frappé par son cas et a demandé de l'amener à Yaoundé, s'il était possible, afin qu'il puisse s'occuper de lui.

Au moins 4 interventions chirurgicales, pour une durée minimale de 4 mois. Nous avons, avec l'aide des amis et des gens de bonne volonté (dont certains ne désirent pas être citées ici), pu payer son billet d'avion, ainsi que celui de

son accompagnateur, le nommé Damas, et déposer une modique somme de 1 500 000 Fcfa (2 286 euros), ce qui n'est même pas suffisant pour acheter les prothèses qu'il faut au Dr Oben pour faire ce travail. Car, Ita n'a plus de palais, pas de nez, pas de maxillaire supérieure...

Il convient quand-même de remercier l'Ordre Franciscain Séculier de Milan, Fairmed Bangui, et surtout son Représentant Emmanuel Mbouem Mbeck, qui s'est très personnellement impliqué, le Père Serge de Promhadicam, Manfred Zaman, pour leurs divers appuis, sans oublier le très sympathique et dynamique Tanyi John Takeh de Weccare Foundation.

La Fondation Weccare qui a accueilli Ita et son accompagnateur à Yaoundé a décidé de faire un travail de sacerdoce, sans demander des frais chirurgicaux !!... mais aimerait juste avoir le matériel qui permettra de mener à bout ce travail, surtout les implants cutanés. Que toute personne pouvant aider à avoir ou à acheter ce matériel n'hésite pas à contacter nous contacter : myoboh@gmail.com

Le Dr Oben fait un travail inestimable. Deux fois par semaine, il redonne des visages humains aux personnes que le commun des mortels n'a plus le courage de regarder. Pas par méchanceté, mais parce que déformées par des maladies ignorées et négligées...

En rejoignant Alain Kalaban et Dr Oben sur leurs pages Facebook : « Urgences Plus Monde », et « Weccare Foundation », vous comprendrez que notre geste, aussi minime puisse-t-il paraître, compte énormément, et peut sauver des « cas »... et vous aurez contribué non seulement à sauver ce jeune Pygmée centrafricain, Ita, mais aussi de nombreux autres « cas »...