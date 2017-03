Sénégal: Construction d'un lycée moderne à Oréfondé - L'association Jalane lance un appel à l'Etat

Une équipe de la région de Fatick est également invitée à participer au tournoi dans le but de raffermir les liens de cousinage entre les Halpoulars et les Sereres.

Une soirée de gala sera organisée à une date qui sera communiquée ultérieurement, dans le but d'honorer les fils du village qui s'activent dans le sport notamment Mamadou Kane président de l'ONCAV, Moussa Sow l'international sénégalais (Besiktas, d'Istanbul); Zakaria Diallo, sociétaire de Brest (Ligue 2) et Demba Dia, qui évolue à SKF en D1, en Slovaquie. Revenant sur le déroulement et le programme des journées, il a précisé qu'il s'agit d'un tournoi de football avec 16 équipes de la zone Bossea qui regroupe les quatre communes de Dabia, Thilogne, Agnam et Oréfondé.

