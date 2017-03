Sénégal: Longues détentions préventives à la Mac de Thiés et à Rebeuss - Plus de 630 détenus interpellent Macky Sall

630 détenus de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès exigent d'être présentés devant un juge. Ces gardés à vue qui souhaitent être édifiés sur leurs sorts dans un meilleur délai se sont confié à l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred). «Ceux (les détenus, ndlr) qui sont actuellement incarcérés à la prison de Thiès déplorent fermement les propos inexacts du directeur de l'administration pénitentiaire. Ils précisent qu'ils sont présentement 630 détenus à attendre avec impatience leurs jugements. Ils souhaitent être jugés le plus rapidement possible car certains d'entre eux ont fait plus de neuf années de bagne sans être jugés», informe un communiqué de l'Asred daté du lundi 27 mars.

Selon l'Asred, ces derniers ne sont pas les seuls à solliciter un jugement, des pensionnaires de la Maison d'arrêt de Rebeuss (Mar) demandent eux aussi à être jugés dans les plus brefs délais. Pour cela, à travers une lettre émanant des détenus de ces deux prisons et dont l'Asred se fait l'écho, «ils sollicitent la diligence du président de la République, Macky Sall, vu que le ministre de la Justice n'a pas une oreille attentive face à leurs doléances, lors de sa récente visite à la maison d'arrêt et de correction de Thiès les détenus ont été privés de cour», relève-t-on dans le communiqué.

Dans leur cri de cœur les prisonniers de Rebeuss interpellent également le président de la République car «après tout ils sont des citoyens à part entière». «Leur unique souhait, c'est d'être jugés. Ils invitent aussi le président de la République à venir faire un tour à la prison de Rebeuss pour constater de visu ce qui s'y passe réellement. Les détenus de Rebeuss l'invitent également à prendre les mesures idoines afin que tous les correctionnels puissent être jugés dans les plus brefs délais car, après tout, il y a des détenus qui ont été accusés à tort sans aucune preuve palpable», défendent-ils.Durcissant le ton pour être élucidés sur leurs sorts, les prisonniers interpellent également les «Nations unies, les représentations des corps diplomatiques et la communauté internationale avant que l'irréparable ne se produise car ils en ont assez des promesses non tenues du ministre de la Justice qui est plus apte à faire du baratinage qu'à solutionner leur unique problème: le défaut de jugements», lit-on dans le document.

DEMANDE DE LIBERTE PROVISOIRE POUR UN ANCIEN SOLDAT «DEPRESSIF» DE 57 ANS

Aussi les pensionnaires de la Mar exigent-ils la libération d'un détenu âgé de 57 ans du nom d'Ablaye Cissé qu'ils considèrent comme un déficient mental. «Ils exigent sa libération car non seulement il est dépressif, mais son état de santé ne cesse de se dégrader», indique également la source. Et de prévenir: «il peut mourir du jour au lendemain. Depuis quelques jours cet ancien militaire de 57 ans et père de trois enfants refuse de s'alimenter». Selon la même source, «si Thione Seck a pu bénéficier d'une liberté provisoire pour une maladie imaginaire, pourquoi ce malade mental ne pourrait pas lui aussi en bénéficier?».