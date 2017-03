Sénégal: Modernisation de l'état civil - Le taux de numérisation est de 35%

Le processus de modernisation de l'état civil au Sénégal se poursuit lentement mais surement. Et cela, s'explique par «la volumétrie des actes, des registres à numériser mais également les registres à reconstituer et à restaurer», a soutenu Dieh Mandiaye Ba, directrice du centre national d'Etat civil, hier mardi 28 mars, à Dakar en marge d'un atelier de réflexion sur «la numérisation de l'Etat civil: Enjeux et perspectives».

Une rencontre organisée par l'Organisation des professionnels des techniques de l'information et de la communication (Optic Dakar), membre du Conseil national du patronat sénégalais (Cnp). Toutefois, rassure-t-elle: «La numérisation complète se poursuit. Aujourd'hui, nous en sommes à 35% de réalisation. Nous avons démarré l'indexation. Et globalement dans un an, nous pourrons totalement numériser des archives du Sénégal».

Au sujet de la compétence locale dans le cadre de la numérisation des archives, elle précise que «Dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'Etat civil du Sénégal, excepté le consortium recruté par le bailleur (Union européen) tous les cabinets privés du numérique sélectionnés sont du secteur privé sénégalais. Nous leur faisons confiance», a-t-elle indiqué.