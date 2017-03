Algérie: L'expérience du pays en matière de lutte antiterroriste est un exemple à suivre

Mer Morte (Jordanie) — Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a affirmé mercredi que l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte antiterroriste était "un exemple à suivre".

Dans une allocution lors de la 28ème session du Sommet de la Ligue arabe qui a débuté mercredi en Mer morte (Jordanie), M. Bensalah qui représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika a rappelé que "la menace terroriste pèse sur tous les pays sans exception et l'Algérie n'a eu de cesse de mettre en garde contre les risques du terrorisme et de l'extrémisme et d'appeler à la coordination des efforts avec la communauté internationale face à ce fléau".

L'Algérie a préconisé l'élaboration, sous les auspices des Nations unies, d'"une stratégie internationale pour l'éradication du terrorisme et le tarissement de ses sources de financement", a encore rappelé M. Bensalah.

Il est revenu sur l'approche adoptée par l'Algérie face au fléau terroriste, basée sur le dialogue et la réconciliation nationale et qui transcende la dimension sécuritaire aux aspects intellectuels, religieux et culturels en tenant compte notamment de l'aspect socio-économique et la consécration de l'Etat de droit.

"L'expérience algérienne articulée autour du dialogue inclusif est un exemple à suivre pour la concrétisation de la réconciliation nationale et le resserrement des rangs au profit de intérêt national loin de toute ingérence dans les affaires internes", a soutenu M. Bensalah précisant que "l'approche algérienne privilégie les solutions politiques pacifiques et consensuelles qui permettent aux peuples de disposer de leur avenir et prendre leur destin en main afin de réaliser leurs aspirations légitimes en termes de liberté, de dignité et de démocratie et de manière à préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale".

Concernant les élections législatives prévues en mai en Algérie, le représentant du président de la République a évoqué les réalisations accomplies en matière de "consolidation du processus démocratique et de l'Etat de droit dans le sillage d'amendements constitutionnels substantiels, y compris ceux consacrant le contrôle, par le parlement, de l'action du gouvernement".

"Dans le cadre de la concrétisation des réformes politiques initiées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, la Haute instance indépendante de surveillance des élections a été mise en place pour assurer le bon déroulement des échéances électorales et garantir un scrutin libre, honnête et transparent", a encore fait savoir M. Bensalah soulignant que l'Algérie avait adressé des invitations à des observateurs internationaux et des organisations internationales et régionales pour suivre le déroulement du processus électoral, dont ceux de la ligue arabe".