Algérie: Législatives 2017 - L'UE, l'UA et l'OCI approuvent l'envoi d'observateurs

La Haute instance indépendante de surveillance des élections veille à l'élaboration d'un programme de "distribution équitable" des plages horaires consacrées à l'intervention des candidats et représentants des partis politiques via les médias audiovisuels, en œuvrant à son application dans le cadre de la campagne électorale dont le lancement est prévu en avril.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une réunion d'évaluation ayant réuni les présidents des permanences de wilaya relevant de la HIISE, M. Derbal a précisé que le "ministre d'Etat, ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a adressé au nom de l'Algérie une invitation à l'UE pour l'envoi d'observateurs dans le cadre des prochaines législatives, une demande qui a été approuvée par cette instance en tant que seule partie habilitée à fixer leur nombre et la date de leur déplacement en Algérie".

Alger — Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a affirmé mercredi à Alger que l'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA) et l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) avaient approuvé l'envoi d'observateurs internationaux à la demande de l'Algérie dans le cadre des élections législatives du 4 mai, estimant que cette démarche était une preuve de plus de la volonté de l'Algérie d'organiser des élections "libres et régulières".

