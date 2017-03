Cote d'Ivoire: Égalité des Ivoiriens devant le droit - Des dispositions "écorchent" le principe

« L'égalité devant le droit: les Ivoiriens sont-ils égaux devant la justice ? » C'est à cette question que Dr Geoffroy-Julien Kouao, politiste, juriste, analyste politique et auteur de « Côte d'Ivoire la troisième République est mal partie » a tenté d'apporter des éclairages le 28 mars 2017, à Abidjan-Cocody-Angré.

« L'existence d'immunités, des privilèges de juridictions et de procédures écorchent, parfois sinon souvent, le principe selon lequel les Ivoiriens sont égaux devant la loi », a-t-il souligné. Avant d'indiquer, entre autres, les articles 91 et 92 de la Constitution qui en constituent les fondements juridiques.

Ce débat s'est déroulé à l'initiative de l'Association Civis-Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté et à la promotion des droits humains, dans le cadre de son projet dénommé « la démocratie par le droit ».

Selon Dr Christophe Kouamé, président de ladite association, il s'agit d'un projet d'une durée de deux ans qui va se dérouler en quatre phases. « L'objectif général du projet est de contribuer au renforcement de la culture démocratique dans toutes ses dimensions en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

C'est à la lumière de la Constitution de la IIIème République en ses innovations et perspectives que Geoffroy-Julien Kouao a affirmé que « l'égalité des ivoiriens en droit et devant la justice prônée respectivement par les articles 4 et 6 de la constitution est rompue. »

Selon lui, l'existence effective de la Haute Cour de Justice, sous la troisième république, contribuerait considérablement à renforcer l'État de droit en côte d'Ivoire.

« L'inexistence de la haute cour de justice, absous de droit et fait, les membres de l'exécutif c'est-à-dire leur permet, contrairement aux autres citoyens, d'échapper à toute mesure répressive en cas de besoin », a-t-il expliqué.

Pour l' auteur de « Côte d'Ivoire la troisième République est mal partie », « l'État de droit n'est pas seulement celui dans lequel existe un corpus juridique dans un État de droit, dira-t-il, les gouvernants et les gouvernants répondent de leurs actes en cas de fautes par eux commises. Poursuivant, il a affirmé que cela n'est pas le cas en Côte d'Ivoire.

Mais avant, rappelant l'article 4 de la constitution du 8 novembre 2016, qui dispose « « tous les ivoiriens naissent libres et demeurent égaux en droit... », il a indiqué que les ivoiriens sont égaux en droit et devant la loi. Le sont-ils devant la justice ?

Pour lui, des dispositions permettent d'affirmer que les Ivoiriens sont égaux devant la justice. Il s'agit de « l'alinéa 1er de l'article 6 qui stipule « le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti ». Et de l'alinéa 2 qui dispose que « toute personne a droit à un procès équitable et à jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi ».

Mieux, le conférencier trouve que l'article 7 de la loi fondamentale est plus généreuse dans la protection et l'égalité des citoyens devant la justice. « En effet, cet article fait l'éloge de la présomption d'innocence, du principe de légalité et des droits dont bénéficie tout prévenu, inculpé ou accusé », a-t-il justifié.

Poursuivant, Geoffroy-Julien Kouao a fait remarquer que si la loi suprême ne fait pas de distinction entre les citoyens devant la justice, plusieurs dispositions constitutionnelles et légales relativisent l'égalité des ivoiriens devant la justice.