Algérie: Traitement de lixiviat - Le choix de l'Osmose inverse mitigé

Selon lui, l'osmose inverse est un système très coûteux et très sensible et il ne représente qu'une phase finale qui doit intervenir après des prétraitements encore plus chers.

En plus du retard pour la mise en exploitation de la station de traitement de lixiviat de Hassi-Bounif, la directrice de l'EPIC CET Oran s'interroge sur d'autres questions en rapport avec son fonctionnement et sa maintenance coûteux.

De son côté, le Pr. Ali Mansri, directeur du laboratoire Application des Electrolytes et des Polyélectrolytes Organiques de l'université de Tlemcen, rejoint cet avis estimant qu'"il n'y a pas de traitement type pour le lixiviat car, ces affluents étant de nature complexe et irrégulière", a-t-il expliqué.

C'est le cas du Mohamed Hedjel, professeur à l'USTO-Mohamed Boudiaf (Oran) et Directeur du laboratoire Science et technologie du génie des procédés, qui a estimé que le succès d'une station d'osmose inverse est tributaire de plusieurs paramètres, la charge polluante notamment.

