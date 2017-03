Algérie: Téléphonie fixe et mobile - Près de 50,5 millions d'abonnés en 2016

Alger — Près de 50,5 millions d'abonnés aux réseaux de la téléphonie fixe et mobile (GSM, 3G et 4G) ont été enregistrés en 2016, contre 46,6 millions en 2015, soit une augmentation de 3,7 millions d'abonnés, a indiqué mercredi à Alger le président du Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), Mohamed Ahmed Nacer.

"Le nombre d'abonnés aux réseaux fixe et mobile a atteint 50,446 millions d'abonnés en 2016, contre 46,659 millions d'abonnés en 2015, soit une augmentation de 3,787 millions d'abonnés", a précisé M. Ahmed Nacer lors d'une conférence de presse sur le bilan des activités de l'ARPT au 31 décembre 2016.

La télédensité aux réseaux fixe et mobile s'établit pour sa part à 121,56% en 2016, contre 115,49% en 2015, a-t-il ajouté.

Concernant l'évolution de la téléphonie fixe filaire et WLL (boucle locale radio), le président de l'ARPT a relevé que le parc des abonnés à ce réseau s'établit à environ 3,405 millions d'abonnés à fin 2016, contre 3,268 millions à fin 2015, soit une augmentation de 4,2%.

Les abonnés au réseau filaire représentent, quant à eux, 3.174.759 abonnés, soit 93% du parc global fixe, le reste constitue le parc du réseau WLL (229.950 abonnés) soit 7%.

Pour ce qui est de la proportion des ménages disposant d'une ligne fixe, le même responsable a noté que 43,40% de la population algérienne disposait d'une ligne de téléphonie fixe contre 41,65% en 2015, alors que le taux de pénétration de la téléphonie fixe était de 8,26% en 2016, contre 8,09 en 2015.

S'agissant du marché de la téléphonie mobile partagé par trois opérateurs: Algérie Télécom Mobilis (ATM), Orascom Télécom Algérie (OTA) et Watania Télécom Algérie (WTA), le parc d'abonnés global (GSM, 3G et 4G) a atteint 47,041 millions d'abonnés en 2016, comparativement à 2015 où il était fixé à 43,391 millions d'abonnés, ce qui représente une évolution de 8,48% en une année.

L'opérateur ATM enregistrait ainsi le plus grand nombre d'abonnés à la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) avec 17.344.746 abonnés dont 6.259.289 abonnés au GSM, 10.372.787 abonnés à la 3G et 712.670 abonnés à la 4G.

OTA enregistrait, pour sa part, 16.367.886 abonnés à la téléphonie mobile, dont 8.206.835 au GSM, 7.453.987 à la 3G et 707.064 à la 4G, alors que WTA comptait 13.328.689 abonnés à la téléphonie mobile, dont 5.895.654 au GSM, 7.387.958 à la 3G et 45.077 à la 4G.