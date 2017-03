Mer Morte (Jordanie) — Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a réaffirmé mercredi à la Mer Morte (Jordanie), le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, appelant au règlement politique et par la voie du dialogue des crises prévalant en Libye, en Syrie et au Yémen.

"Le rythme effréné des évènements et des graves mutations qui secouent la région arabe ne devrait pas détourner notre attention de la souffrance et de la tragédie que vit le peuple palestinien pour recouvrer sa dignité et ses droits légitimes", a affirmé M. Bensalah dans son allocution aux travaux du 28e Sommet de la Ligue arabe.

A cette occasion, le représentant du président de la République a réitéré "le soutien indéfectible et constant de l'Algérie au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment l'édification d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods pour capitale", précisant que pour atteindre cet objectif "les Palestiniens doivent resserrer les rangs pour réaliser la réconciliation nationale, seul moyen de recouvrer leurs droits nationaux légaux".

Concernant la crise en Libye qui "compromet la paix et la sécurité dans ce pays", M. Bensalah a indiqué que l'Algérie "n'a ménagé aucun effort pour faire aboutir le processus de règlement politique et consacrer le dialogue inclusif et la Réconciliation nationale entre toutes les parties libyennes.

Elle n'a eu de cesse de rapprocher leurs vues et construire un véritable consensus national de manière à préserver l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa cohésion sociale loin de toute ingérence étrangère, dans le cadre de l'initiative de l'ONU et en application de la Résolution 2259 du Conseil de sécurité".

A cet effet, il a rappelé que l'Algérie "a accueilli tous les belligérants libyens entre hommes politiques, parlementaires, acteurs, chefs de partis politiques et responsables militaires pour les encourager à concourir à une solution politique qui prémunirait le pays contre les dangers de la scission et du terrorisme", ajoutant que "l'Algérie abritera la 11e réunion des pays du voisinage en avril prochain" dans le cadre de l'appui au règlement politique de la crise en Libye.

Par ailleurs, M. Bensalah a indiqué concernant la Syrie: "Nous sommes convaincus que le respect de la volonté du peuple syrien frère demeure le seul moyen de mettre fin à la crise outre l'ouverture d'un dialogue inter-Syriens pour aboutir à une solution consensuelle qui préserve l'intégrité territoriale de la Syrie, sa sécurité, sa stabilité, et sa souveraineté et partant mettre fin à l'effusion de sang du peuple syrien frère".

Il a souhaité, d'autre part, voir les belligérants opter à la faveur du processus de dialogue syrien organisé à Genève sous l'égide de l'Onu et des rencontres d'Astana sous la supervision des pays garants, pour l'option politique et à la consécration de la réconciliation nationale", invitant les pays arabes à conjuguer leurs efforts en faveur de la stabilité et de la sécurité de la Syrie et en appui du processus de règlement pacifique".

Concernant la situation prévalant au Yémen, M. Bensalah a réitéré l'appel de l'Algérie "aux belligérants yéménites pour tourner la page des hostilités et de la guerre et opter pour le dialogue, la solution politique et la réconciliation afin de surmonter la crise", indiquant que de grands espoirs étaient fondés sur la reprise du dialogue et des négociations entre les frères yéménites, en vue de parvenir à un consensus politique garantissant l'unité, la souveraineté et la stabilité du Yémen et réaliser les aspirations du peuple yéménite frère.