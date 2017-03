Algérie: Ligue 2 Mobilis - Le Paradou pour le respect de l'éthique, le MC El Eulma pour la survie

L'enjeu de ce match en retard est cependant beaucoup plus important pour le MCEE, actuellement 14e avec 27 points et qui, en cas de victoire sur le PAC, prendrait deux longueurs d'avance sur l'actuel premier club non relégable, le WA Boufarik.

Le PAC restera probablement dans les annales du football national pour avoir assuré son accession cinq bonnes journées avant la fin de la saison, mais il semble vouloir peaufiner un peu plus ses statistiques, y compris dans le classement des meilleurs buteurs, où les deux premiers, Tayeb Meziani (11 buts) et Zakaria Naïdji (10 buts) sont Pacistes.

En effet, outre sa volonté de respecter l'éthique sportive, le club du nouveau président de la FAF compte profiter de cette dernière ligne droite du parcours pour entrer un peu plus dans l'histoire, en établissement de nouveaux records, en termes de nombre de points récoltés et de buts marqués en une saison.

