Togo: Enfin une idée précise sur la date des réparations

Helen Clark, la patronne du PNUD, s'est entretenu mercredi à Lomé avec le Premier ministre et le ministre… Plus »

Mais ce mercredi, le 1er rapporteur du HCRRUN a parlé d'autres démarches rentrant également dans le cadre des réparations. Entre autres préalables à poser le choix des média devant accompagner le HCRRUN, l'élaboration des chèques sécurisés et estampillés contre lesquels les victimes devront percevoir leurs indemnités. Mais faudrait-il aussi que les banques vers lesquelles elles s'adresseront soient retenues et que les formalités soient réglées entre les deux parties. M. WIYAO a également noté que des contrats seront signés avec des huissiers ; ceux-là qui authentifieront chaque indemnisation qui sera faite.

Tout ce que l'opinion connait jusqu'à présent, c'et que juste après le lancement, certaines activités auront lieu sur toute l'étendue du territoire pour baliser la voie aux indemnisations proprement dites. Il s'agit d'une tournée d'information et d'échange avec les populations et les victimes aux fins de leur adhésion et leur accompagnement au processus de réconciliation ; de les informer sur le concept de réparation et sur la nature symbolique des réparations en justice transitionnelle, des cérémonies de purification sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les Préfectures.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.