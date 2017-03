Sénégal: Match amical Sénégal-Côte d'Ivoire - Les Lions entre confirmation et volonté de prouver

Même s'ils ont été rattrapés au score par des « Éléphants » qui en voulaient autant qu'eux, les « Lions » ont, dans l'ensemble, livré un match correct lundi à Charléty (1 - 1). Retour sur la prestation de certains d'entre eux.

Idrissa Gagna Gueye : un match moyen

Idrissa Gana Gueye s'est peu illustré en première mi-temps.

Le milieu de terrain sénégalais a néanmoins beaucoup couru et contribué par son expérience à stabiliser le milieu de terrain. Sans trop forcer son talent. Il a été remplacé en tout début de seconde période par Cheikh Ndoye.

Famara Diedhiou : peut mieux faire !

Titularisé au front de l'attaque en l'absence de Mame Biram Diouf retenu en Angleterre pour un problème de visa et de Moussa Sow blessé, Famara Diedhiou n'a pas été très menaçant devant les buts adverses. Comme Sadio Mane, l'attaquant des «Lions» a fait l'objet d'un marquage très serré parfois même rude de la part des défenseurs ivoiriens.

Il n'a pas pu se procurer beaucoup d'occasions franches malgré une envie manifeste de réussir cette titularisation qui semblait être un test dans sa capacité à bien occuper le poste. C'est donc en toute logique qu'il a été remplacé en tout début de deuxième mi-temps par Babacar Khouma, un autre prétendant au poste.

Zargo Touré : bien malgré quelques fautes !

Zargo Touré, à l'image de son compère de la défense centrale Kara Mbodj, a livré un bon match dans l'ensemble. Mais surtout, il a fait preuve de beaucoup d'engagement physique et a été parfois même dur sur l'homme. D'où certaines fautes commises dont une qui lui a valu un carton jaune. Un lion piqué au vif qui a montré qu'il avait de l'envie à revendre. Il faut saluer son niveau d'engagement.

Abdoulaye Diallo : la confirmation !

Abdoulaye Diallo a montré qu'il n'était pas le titulaire du poste pour rien. Très lucide dans ses interventions et sorties, il a su tenir en échec l'attaque ivoirienne pendant 70 mn. Et s'il a encaissé un but, ce n'est pas de sa faute mais bien de sa défense qui, prise de court sur une contre-attaque éclair des « Éléphants », n'a pu sauver les meubles.

Henri Saivet: il a fait le job même s'il n'a pas marqué sur balle arrêtée !

Il n'a pas marqué sur balle arrêtée à la Lionel Messi, mais ce n'est pas la volonté qui lui manquait. Auteur d'un splendide coup franc lors du match entre le Sénégal et le Zimbabwe à la dernière Can, il s'est positionné en spécialiste des balles arrêtées de la Tanière. Il a ainsi exécuté l'essentiel des coups francs obtenus par les « Lions ».

Sauf que cette fois, la réussite n'était pas au rendez-vous. Henri Saivet a néanmoins beaucoup apporté dans l'animation du jeu. Et en plus de venir en appoint aux attaquants en distribuant de bonnes balles, il s'est aussi beaucoup illustré dans la récupération, faisant preuve de beaucoup d'engagement et de volontarisme sur le terrain. Il faudra compter avec lui sur les prochains matchs.

Sadio Mané : buteur malgré un match moyen

Auteur du but sénégalais à la 67 mn, Sadio Mané a été bien muselé par la défense ivoirienne, sans doute consciente de la capacité de nuisance du joueur de Liverpool. Surveillé comme du lait sur le feu, il a eu beaucoup de difficultés à développer son jeu, les Ivoiriens ne lui laissant aucun espace. Un marquage à la culotte dont il a eu du mal à se départir durant toute la rencontre. Résultat, le buteur des « Lions » a, malgré sa détermination et son volontarisme, très peu été dangereux devant les buts adverses, excepté le penalty qu'il a transformé à la suite d'une faute sur Kara Mbodj, en pleine surface de réparation ivoirienne. Il n'a pas non plus délivré de passes décisives. Heureusement que Baldé Keïta était là pour montrer qu'on pouvait aussi compter sur lui. Un lion peut en cacher un autre !

Diao Baldé Keita : le meilleur « Lion » sur le terrain

Diao Baldé Keita mériterait bien le titre de l'Homme du match, même s'il n'a pas marqué de but. Avec ses dribbles et passements de jambes qui ne sont pas sans rappeler Cristiano Ronaldo, le joueur de la Lazio a encore été impeccable balle au pied. En plus de sa technique au-dessus de la moyenne, il a mis a contribution sa vitesse d'exécution et ses folles courses pour donner du fil à retordre à la défense ivoirienne. Privée de son patron Serge Augier blessé, celle-ci a eu beaucoup de mal à contenir l'attaquant sénégalais qui a véritablement revêtu les habits de patron de l'équipe, alors que Sadio Mane était moins percutant que d'habitude. Normal que les supporters sénégalais se soient mis à ses pieds scandant sans cesse son nom. Intenable, Diao Baldé Keïta a donc été à l'origine de beaucoup de fautes et de pas mal d'occasions. Il a également assisté Henri Saivet dans l'exécution des balles arrêtées. Autant dire qu'il a bien mouillé le maillot. Un vrai lion !

Kara Mbodj : un lion toutes griffes dehors !

Un vrai lion que ce Kara Mbodj ! Absent contre le Nigeria jeudi dernier à Londres, il a été impeccable dans la charnière centrale avec Zargo Touré qui a pallié l'absence de Kalidou Koulibaly retourné dans son club de Naples aussitôt après la rencontre contre les « Super Eagles ». Serein comme d'habitude, ce pilier de l'équipe sénégalaise, auteur d'un but à la dernière Can, a bien défendu et annihilé les offensives ivoiriennes, malgré le but concédé à la 70ème mn, trois minutes après l'ouverture du score par Sadio Mané.

Le défenseur central sénégalais est également monté aux avant-postes, comme de coutume, pour essayer de mettre à contribution sa puissance physique et son bon jeu de tête afin de faire la différence. Il a confirmé tout le bien qu'on pense de lui.

Saliou Ciss : tel Roberto Carlos !

Titularisé aux dépens de Cheikh Mbengue, Saliou Ciss ne s'est pas contenté de bien défendre. Tel le Brésilien Roberto Carlos, le latéral gauche sénégalais a été très offensif, remontant beaucoup de balles.

Il a aussi fait preuve d'une belle complicité avec Diao Baldé Keïta. Entre ces deux-là, la mayonnaise a vite pris. Du coup, leur entente a causé beaucoup d'ennuis au latéral droit et à la défense des « Éléphants » dépassée par les événements. L'ancien sociétaire de Diambars a lui aussi bien honoré le maillot national. En deuxième période, le coach l'a remplacé au profit de Cheikh Mbengue, son rival au poste.

Normal vu toute la débauche d'énergie fournie en première mi-temps, d'autant plus qu'il s'agissait également pour Aliou Cissé de faire tourner son groupe.

Lamine Gassama : un match correct

Comme Saliou Ciss, Lamine Gassama a montré qu'il ne savait pas que défendre. Combatif dans les duels, il a également développé un jeu très porté vers l'avant en soutien aux milieux offensifs Sadio Mané, Henri Saivet et l'attaquant de pointe Famara Diedhiou. Ses actions offensives, sur le flanc droit, ont incontestablement contribué à mettre à rude épreuve la muraille défensive ivoirienne. Il a fait preuve de maîtrise du poste et de beaucoup de sérénité.

la première bonne réponse est celle qui sera retenue