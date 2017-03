Sénégal: Les raisons d'une alliance politique

Pour le futur, je mets à la disposition du public un document datant du 10 décembre 2011. La date n'est pas si éloignée, le contexte est encore vivace, les enjeux d'alors étant d'une extrême importance pour notre avenir politique et démocratique. Le peuple sénégalais, par sa mobilisation, sa détermination et son action, a empêché le « coup d'État démocratique » contre la Constitution et fait barrage à l'instauration du pouvoir familial « wadien ».

La substance du message ci-dessous, je crois, est le suivant : l'engagement politique doit avoir « une âme » et être transcendant à son auteur, sinon il est mercantile. Le message du Prc est un véritable programme, construit autour d'une vision et d'un projet sociétal. Ai-je raison, ai-je tort ? Le lecteur se fera son opinion librement.

En ces temps d'effervescence et de positionnement souvent violent, dans la Majorité comme dans l'Opposition, la plongée dans un passé encore récent, 2011 et avant le premier tour de 2012, interpelle tous les acteurs politiques et de la société civile. Nous étions là avant le changement sans aucune exigence à caractère personnel ou de parti, nous sommes là aujourd'hui et demain sans autre exigence que le peuple soit au cœur des politiques publiques ; ce qui est.

Message au congrès d'investiture de Macky Sall

« Monsieur le président,

Depuis votre départ de l'Assemblée nationale, dans la dignité et suite à une résistance républicaine sans précédant pour défende les Institutions, jusqu'à ce jour et en ce moment, vous êtes totalement et généreusement à la disposition de notre peuple, de notre pays, de notre cher Sénégal. Vous avez parcouru ce pays plusieurs fois et dans tous les sens. Vous êtes allé à la rencontre des Sénégalais ici et à l'étranger, là où ils vivent, triment, peinent et espèrent. En direction du 26 février 2012, des hommes et des femmes aux qualités avérées, des patriotes vertueux, dirigeants de partis politiques ou personnalités de la société civile, ont renoncé à l'ambition légitime de solliciter le suffrage de nos compatriotes pour faire de vous le porte-étendard d'une grande cause nationale pour la reconstruction et le redressement de l'État de droit et pour le façonnement d'un sénégalais de type nouveau dans ses rapports à l'État, aux ressources publiques et aux intérêts de la collectivité nationale.

Monsieur le président,

Nous avons confiance en vous et nous avons espoir comme une bonne majorité de nos compatriotes. Vous êtes un homme droit et de parole, totalement imprégné d'éthique, de responsabilité et de comportement, un homme de solidarité et symbole de notre unité nationale diversifiée. Tout cela fait de vous forcément un homme de rassemblement, de synthèse et d'équilibre.

Vous n'êtes pas un humanoïde. Vous ne portez pas de masque. Vous rassurez ceux qui vous écoutent, vous regardent ou vous approchent. Il est admis que vous êtes avenant, respectueux et patient ; ce qui vous rend profondément humain. En plus, vous êtes jeune, bien instruit, avec une expérience avérée de l'État. Votre itinéraire singulier et remarquable vous a construit pour comprendre et servir humblement notre peuple.

Monsieur le président,

Les bonnes idées et les bons programmes sont importants. Mais, dans les conditions historiques et sociologiques de notre pays, ils ne valent que quand les hommes qui les portent y croient eux-mêmes et s'appliquent honnêtement à les mettre en œuvre, avec humilité et modestie, en concertation permanente avec les partenaires, en les ajustant nécessairement aux aléas de la réalité, sans se parjurer. Nous pensons que vous êtes celui qui réconciliera les Sénégalais avec les nobles vertus de la politique comme sacerdoce et comme service public, pour le bien de toute la collectivité nationale.

Monsieur le président,

Nos convictions nous guident et nous réorientent. An nom du Parti de la renaissance et de la citoyenneté (Prc) et en mon nom propre, je viens vous signifier notre décision de porter votre candidature et d'adhérer à la Coalition constituée à cet effet. J'ajouterai une touche personnelle. Mon cher neveu, Macky Sall, vous incarnez les valeurs et les aspirations de mon engagement politique et social démarré en mars 1960. Portez plus haut et plus loin ces valeurs et ces aspirations de ma génération et des générations plus jeunes jusqu'à vous.

Monsieur le président,

Nous sommes avec vous, avec vos camarades et avec la Coalition pour un horizon temporel long que nous souhaitons pleinement profitable au peuple sénégalais.

Vous avez choisi la voie démocratique et la réduction des misères et des pauvretés pour plus de solidarité et de développement. Inspirez vous de la grande figure africaine Nelson Mandela. Payez d'exemple et de votre personne pour que la confiance que vous incarnez soit un formidable outil de mobilisation et d'inspiration de nos compatriotes.

Que Dieu vous protège et préserve notre pays. Qu'Il lui plaise que les Sénégalais vous portent à la tête de notre État le 26 février 2012.

Dakar, le 10 décembre 2011.

Par Samba Diouldé THIAM Secrétaire général du Prc