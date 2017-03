Sénégal: Pourvoi du parquet en cassation - Bamba Fall et ses compagnons restent en prison

L'affaire Bamba Fall et compagnie a connu un frémissement. Suite à la décision de la chambre d'accusation de leur accorder une liberté provisoire, le parquet s'est pourvu en cassation, suspendant, à cet effet, la sentence. En détention préventive depuis plusieurs semaines, le maire de la Médina et ses co-inculpés restent en prison.

Le parquet a statué sur la décision de la chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar d'accorder une liberté provisoire à Bamba Fall et à ses co-inculpés. Se pourvoyant en cassation, la sentence de cette grande instance est restée suspensive. Cette dernière avait accordé une liberté provisoire au maire de la Médina et à ses compagnons inculpés pour des délits de destruction de biens appartenant à autrui, de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs, à la suite des violences survenues à la Maison du Parti socialiste à Colobane.

Cette requête relative à la libération provisoire de ces derniers, introduite le 21 février dernier, avait fait l'objet d'un rejet par le doyen des juges après audition des prévenus. Seulement, la défense avait fait recours à la chambre d'accusation qui, après avoir statué sur leur demande, a donné une suite favorable à leur requête. «Il faut simplement retenir que la chambre a décidé de libérer Bamba Fall et ses co-inculpés en infirmant la décision qui a été rendue par le doyen des juges », a annoncé Me Bamba Cissé, avocat du maire socialiste, avant la décision prise par le parquet. Aussi a-t-il salué « cette décision inscrite dans la logique du respect des droits et libertés humaines ».