Angola: L'efficacité de la loi 25/15 en discussion au Conseil consultatif du Bureau du PGR

La coopération entre l'Angola et les Etats-Unis d'Amérique (USA), dans le domaine militaire, a… Plus »

La loi stipule que dans les cas de litige, le juge peut, si elle le juge nécessaire, réaliser un nouvel interrogatoire à l'accusé en présence du magistrat du parquet et de son défenseur, devant à la fin de décider de maintenir ou non la mesure coercitive.

Elle définit une période maximale de six mois jusqu'à ce que le citoyen ait l'acte d'accusation, qui est un acte de procédure dans lequel le juge de première instance se prononcera si un citoyen a commis ou non le crime dont il est accusé.

Cette loi a cherché à réglementer et condenser tous les délais pour être mieux appliqués et les ajuste à partir du moment où le citoyen entre en prison jusqu'à la condamnation en première instance.

Arminda Yemanja Videira est d'avis que la devise choisie du Conseil consultatif du Bureau du Procureur Général d'une durée de deux jours a pour objectif de rapprocher de plus en plus le Ministère Public aux citoyens, ainsi que de contribuer pour que la population ait une plus grande conscience juridique.

