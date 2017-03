Angola: L'enregistrement électoral atteint les objectifs généraux, selon le MAT

La coopération entre l'Angola et les Etats-Unis d'Amérique (USA), dans le domaine militaire, a… Plus »

Cazenga, l'une des sept municipalités de la province de Luanda, compte actuellement six districts urbains, Tala-Hadi, Hoji ya Henda, Cazenga, 11de Novembro, Kima-Kieza et Calwenda.

Adão de Almeida a éclairci que la modernisation et l'introduction de nouveaux mécanismes pour le travail en soi, ont également été décisives, mais le plus important a été la capacité de mobiliser la société pour le processus électoral.

«Lors des élections de 2012, dans le cadre de l'enregistrement électorale, il y avait eu la participation d'environ sept millions 600 mille citoyens, et qu'au moins six millions 200 mille citoyens avaient exercé leur droit de vote», a-t-il dit.

Pour lui, cet objectif a été rendu possible grâce à la participation active de la société civile, les églises, les autorités traditionnelles, les partis politiques et les médias, ainsi qu'à l'implication et adhésion de tous les secteurs de la société dans la mobilisation.

