Angola: Le livre des plaintes obligatoire pour l'exercice de l'activité commerciale

Luanda — Le livre des plaintes et son étiquette d'identification, lancé officiellement ce mercredi par l'Institut national de la défense du consommateur (INADEC), feront partie d'un ensemble de documents requis pour l'exercice de l'activité commerciale dans le pays, a déclaré le ministre du Commerce, Fiel Constantino.

Le gouvernant, qui parlait à l'ouverture de l'acte de lancement dudit livre, a indiqué qu'avec cette mesure, le droit de se plaindre devenait plus accessible aux consommateurs et permettrait à des organes d'inspection de reconnaître les secteurs d'activité dans lesquels les droits des consommateurs sont violés, ainsi que d'adopter des mesures correctives.

Le livre des plaintes va permettre et faciliter le respect des droits des consommateurs de biens et de services, outre un outil qui vise à amener les opérateurs économiques et commerciaux à mettre sur le marché des biens et produits qui répondent aux attentes des clients et à fournir des services avec qualité.

Ces instruments juridico-légaux, a-t-il souligné, sont une preuve supplémentaire de l'engagement du Gouvernement angolais dans la recherche de solutions simples, pratiques et réalisables pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des familles, mettant sur le marché des consommateurs, des mécanismes de contrôle et responsabilisation des fournisseurs de biens et services.

"Avec la large gamme et diversification des produits et services mis sur le marché, le risque de litiges de consommation devient de plus en plus imminent, ce qui nécessite des efforts accrus en matière d'information sur la qualité des produits et services", a conclu le ministre.