«Cela veut dire que nous voudrions faire un bond extraordinaire en 2017 et c'est un véritable défi que nous nous sommes lancés non pas en termes de nombres et d'effectifs de clients que nous pouvons atteindre mais surtout en termes de services», indique-t-il.

Alassane Gueye, Directeur des Particuliers, a cours de la cérémonie dressé les grands axes sans langue de bois. Selon lui, Ecobank a grandi. Bien grandi même. A preuve, elle est passée en 2006 de 6000 client à plus de 200.000 clients cette année. L'objectif est en 2017 est d'arriver à plus de 300.000 clients.

Mise impeccable, Serge Ackré, Directeur général de Ecobank, se veut encore beaucoup plus convaincant. Pour lui, il y a de quoi basculer vers ce nouveau bijou qui va tenir toutes les promesses. Il indique qu'avec cet outil, c'est un nouveau pas dans l'amélioration de l'offre de produits et services. Un nouveau pas quoi vers ce que la banque est à venir.

