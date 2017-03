Afrique Centrale: Plus de 60.000 réfugiés sud-soudanais sont entrés au Soudan ces trois derniers mois

Il y a un an, Faustin Archange Touadéra prêtait serment à Bangui. Auréolé d'un score… Plus »

Mme Yoshida a exprimé sa reconnaissance aux autorités de Khartoum pour avoir laissé sa frontière ouverte. A ce jour, plus de 365.000 Sud-Soudanais - en majorité des femmes et des enfants - ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de la guerre.

« Vivre à l'extérieur des camps réduit l'isolement des réfugiés et améliore leur résilience et leur dignité. Mais nous devons également veiller à ce que les communautés locales bénéficient du même soutien que celui accordé aux réfugiés », a-t-elle souligné.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé mercredi que plus de 60.000 civils sud-soudanais fuyant la guerre et la famine sont entrés au Soudan au cours des trois premiers mois de l'année 2017.

