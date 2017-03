Cote d'Ivoire: Acquittement de Mme Gbagbo - Une occasion ratée de rendre justice

Pour ces organisations, à travers ce procès, la justice ivoirienne ne s'est pas montrée à la hauteur de l'attente des victimes, ni de la gravité des crimes commis pendant la crise post-électorale.

Dans un communiqué en date de ce mercredi 29 dont fratmat.info a reçu copie et signé du Fidh, de la Lidho et du Midh Abidjan, au-delà du verdict, réitèrent leur appel à la tenue de procès visant les 150 auteurs présumés des crimes commis en 2010 et 2011, et inculpés par la justice ivoirienne.

« Comme nous le craignions et l'avions annoncé, ce procès a été un véritable fiasco tant sur la forme, avec de nombreuses irrégularités, que sur le fond, avec un dossier et des débats qui n'ont malheureusement pas permis d'établir la responsabilité individuelle de l'ancienne Première dame dans les crimes commis pendant la crise post-électorale.

Cet échec doit constituer un électrochoc et conduire la justice ivoirienne à organiser enfin les procès cohérents et solides attendus par les milliers de victimes de la crise post-électorale et par la société ivoirienne dans son ensemble », affirme Dimitris Christopoulos, président de la Fidh.

Pour ces organisations, à travers ce procès, la justice ivoirienne ne s'est pas montrée à la hauteur de l'attente des victimes, ni de la gravité des crimes commis pendant la crise post-électorale.

La Fidh, le Midh et la Lidho annoncent qu'ils publieront prochainement un rapport d'observation du procès, qui reviendra sur l'ensemble de la procédure et formulera des recommandations pour les procédures judiciaires encore en cours d'instruction.

« La Côte d'Ivoire ne pourra pas faire l'économie de la justice sans mettre en péril sa stabilité à moyen terme. Les autorités judiciaires doivent donc tirer les leçons de ce nouvel échec, après le procès des atteintes à la sûreté de l'État de 2015.

Une stratégie de poursuite adaptée et transparente pour les dossiers en cours doit être mise en œuvre, comme nous le demandons depuis maintenant 3 ans », déclare Me Drissa Traoré, vice-président de la Fidh.