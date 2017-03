Congo-Kinshasa: PNUD lance une semaine mondiale de l'argent

Le bureau pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en RDC et UNCDF, en collaboration avec l'IFASIC, appuient cette opération dans le milieu académique. Il s'agira aussi d'encourager l'autonomisation des femmes à travers un travail décent et une meilleure gestion des revenus des jeunes.

Cette initiative vise à vulgariser l'inclusion financière et met un accent sur l'implication des jeunes en général et des jeunes filles en particulier, dans la gestion de leurs finances. Cette campagne a été lancée en partenariat avec « Child and Youth Finance »(CYF) et la Banque Centrale du Congo.

Lors de l'échange du mercredi dernier avec la mission onusienne, à l'occasion de sa conférence de presse hebdomadaire, plusieurs sujets ont été abordés face aux journalistes. Florence Marchal a annoncé la campagne que «Bank the youth» qui sera organisée ce vendredi 31 mars 2017, à l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC.

