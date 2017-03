Cameroun: Hugo Broos - Un avenir en pointillés

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Les attaquants n'étaient pas assez alimentés et n'ont pas été efficaces dans le jeu. Jacques Zoua a voulu prendre des initiatives sur le terrain et malgré l'entrée de Benjamin Moukandjo, l'on a ressenti un manque d'inspiration des joueurs sur le terrain.

En tout cas, ce serait une belle conclusion pour le Belge. Il ne faut pas non plus oublier que le sélectionneur, arrivé en février 2016, avait signé, selon certaines sources, pour deux ans avec le Cameroun.

Il faut dire que le titre avec le Cameroun a braqué la lumière sur lui et il est normal que le Belge songe à d'autres pâturages où les conditions de travail et même salariales sont meilleures. S'il y a une raison pour laquelle Hugo Broos pourrait continuer, c'est la perspective de disputer dans quelques semaines la coupe des Confédérations en Russie.

Toutes choses qui font désormais douter le sélectionneur du Cameroun. « Je n'aime pas travailler dans des conditions non professionnelles et de manque de respect. Dans tous les sens, on te met des bâtons dans les roues », a lancé Hugo Broos.

