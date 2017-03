Cameroun: Coupure d'internet - Les candidats à l'élection française interpellés

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Abdelkrim Yacoub Koundougoumi, un activiste tchadien, s'inquiète de voir les coupures se répéter de plus en plus souvent. « Cette situation existait déjà au Congo, Togo, au Gabon, au Tchad, et au maintenant au Cameroun.

Dans une lettre publiée par le journal Le Monde, des associations, des avocats, des militants des droits de l'homme dénoncent cette coupure. Depuis deux mois et demi, les deux régions de l'ouest à majorité anglophone n'ont plus de réseau. Beaucoup trop long, selon les signataires d'une lettre. Ils demandent à celui ou celle qui sera élu président de prendre position sur cette question.

