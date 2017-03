Algérie: Lutte contre les feux de forêts - La formation et la prévention mises en relief à Sidi Bel-Abbès

Sidi Bel — L'importance de la formation et de la prévention a été mise en relief, mercredi à Sidi Bel-Abbès, par les participants à une rencontre régionale de la Protection civile, dédiée à la campagne de lutte contre les feux de forêts, qui a réuni les directeurs de ce corps de secours au niveau de 24 wilayas de l'Ouest, du Centre et du Sud.

Les intervenants ont mis l'accent dans ce cadre sur l'importance de la formation au profit des agents et officiers de la PC, à l'effet d'assurer la réussite de la campagne 2017 de lutte contre les feux de forêts qui porte également sur la protection des récoltes et des palmiers, et la surveillance des plages.

Ils ont, à ce titre, insisté en particulier sur la formation des 22 colonnes mobiles affectées au niveau des wilayas abritant les sites forestiers les plus sensibles, et ce, afin de garantir la meilleure efficience aux opérations sur le terrain.

"La réussite de la campagne exige un niveau d'excellence au plan de la coordination", a soutenu le colonel Mohamed Khellaf, cadre central au niveau de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le même responsable a préconisé, à cet égard, de prendre en considération le bilan de la précédente campagne (2016), pour tirer les enseignements nécessaires en vue de la meilleure préparation possible de la campagne à venir.

Affirmant que tous les moyens humains et matériels sont disponibles, le colonel Khellaf a aussi mis en avant un autre volet important, à savoir celui de la prévention.

Il a exhorté, dans ce sens, les responsables compétents de la PC et des secteurs partenaires, à intensifier les actions publiques d'information et de sensibilisation autour des meilleures modes de prévention et de lutte contre les feux de forêts.

De son côté, le capitaine Nassim Bernaoui, chargé de la communication auprès de la DGPC a rappelé que ce regroupement à Sidi Bel-Abbès fait suite à une première rencontre à vocation similaire organisée à Biskra au profit des équipes de la PC de la région Est du pays.

D'après les statistiques de l'année 2016, communiquées par ce cadre, pas moins de 13.480 interventions de la PC ont été effectuées à l'échelle nationale dans le domaine de la lutte contre les incendies, dont certains ont causé des dommages importants aux espaces forestiers, aux cultures agricoles, aux palmiers et autres arbres fruitiers.

S'agissant de la surveillance des plages autorisées à la baignade (382 à l'échelle nationale), 70.021 interventions ont été effectuées en 2016, permettant le sauvetage de 47.643 personnes.

Le bilan de la précédente saison estivale fait en outre état de 124 décès dont 84 survenus dans des zones interdites à la baignade, et de 106 autres décès, dont une majorité d'enfants qui s'étaient aventurés dans les mares d'eau et autres plans d'eau en dépit des campagnes de sensibilisation sur les risques encourus.

Afin de prévenir ce phénomène, des journées d'information sont programmées pour mai prochain à travers le territoire national, pour mettre en exergue les dangers de la baignade dans les zones interdites.

La prévention des feux de forêts et des cultures agricoles est également au menu de cette prochaine campagne de sensibilisation qui permettra aussi de mettre l'accent sur la sécurité routière et des sources fréquentes de dangers telles les piqûres de scorpion.