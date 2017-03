Togo: L'utilisation des TIC a du plomb dans l'aile

Certes, souligne le rapport, deux tiers des pays africains disposent des politiques et des stratégies de Science, Technologie et Innovation (STI) mais souffrent de la capacité à les mettre en œuvre.

Malheureusement, le Togo ce n'est pas le problème du Togo seul mais c'est pour toute l'Afrique. Et selon Odilia Gnassingbé, Directrice Exécutive du CADERT, l'Afrique pourrait être à court de 4,3millions d'ingénieurs et de 1,6 millions de scientifiques et de chercheurs agricoles si les efforts ne sont pas décuplés afin de développer les STI dans les pays et retenir les intellectuels en la matière.

Le RICA estime que « l'indicateur de développement technologique qui mesure le niveau d'utilisation des TIC reste non documenté suffisamment et l'indice mondial de l'innovation qui constate le degré d'innovation dans le pays est bas ; ce qui classe le Togo parmi les pays à faible degré d'innovation ».

