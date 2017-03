Afrique: Une quinzaine d'accords pour relancer la coopération bilatérale

Le département de la promotion de la femme, de la famille et des groupes vulnérables de la… Plus »

« Nous avons passé en revue l'ensemble des questions politiques africaines et internationales et avons surtout insisté sur la situation en Libye, dans la mesure où l'Algérie et le Congo font partie du comité des 10 Etats africains pour aider les frères libyens dans la recherche d'une solution inclusive de paix et de sécurité et de fonctionnement normal de l'Etat », a indiqué Denis Sassou N'Guesso.

L'entretien entre les deux chefs d'Etat a également porté sur des questions internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye. Le Congo et l'Algérie font partie du comité des 10 pays africains impliqué à la recherche de solution à cette crise, et le président congolais qui dirige le Comité de haut niveau de l'union africaine pour la Libye a estimé que l'Algérie reste un acteur incontournable de la recherche de solution à cette crise qui perdure depuis 2011.

« C'est un moment historique, parce que nous avons décidé de relancer nos relations bilatérales dans tous les domaines », a indiqué Denis Sassou N'Guesso qui a salué la volonté politique et les idéaux que l'Algérie et le Congo ont toujours défendus.

