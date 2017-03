Afrique: Programme d'entreprenariat africain - Le Congo gagne quatre places pour l'édition 2017

Les entrepreneurs congolais ont été retenus dans le cadre de la troisième édition 2017 du plus grand programme d'entreprenariat africain de 100 millions de dollars sur 10 ans, organisé par la fondation Tony Elumelu (TEF). Ces entrepreneurs se retrouveront en octobre prochain pendant deux jours à Lagos au Nigeria, stipule le communiqué de presse de la fondation.

Les Congolais Christian Mikemy, Clark Aurolien Nganga, Nelson Akonkwa Cishugi, et Pacifique Essereke ; ont été retenus parmi les 1000. Au total 93 000 candidatures venus de 55 pays et territoires.

Au cours des neuf prochains mois, les entrepreneurs de l'édition 2017 du programme d'entreprenariat de Tony Elumelu seront formés et encadrés, et se serviront des compétences acquises pour élaborer un plan commercial, avant d'être éligibles pour recevoir jusqu'à 10.000 dollars de capital de démarrage. L'annonce a été faite par le fondateur Tony O. Elumelu CON.

« Me tenir ici aujourd'hui pour annoncer les candidats retenus a pour moi un goût doux-amer. Nous avons 92.000 entrepreneurs en herbe qui n'ont pas été sélectionnés pour notre programme et ces jeunes hommes et femmes africains ont démontré beaucoup d'énergie, d'innovation et de créativité dans leurs dossiers de candidature. Nous ne devons pas relâcher dans nos efforts jusqu'à ce que nous puissions les aider tous à réaliser leurs aspirations ».

L'investissement à long terme de la Fondation dans l'autonomisation des entrepreneurs africains est emblématique de la philosophie de l'Africapitalisme de monsieur Elumelu, qui positionne le secteur privé africain et surtout les entrepreneurs comme les catalyseurs du développement économique et social du continent.

L'agriculture arrive en tête des secteurs avec 29% des candidats, suivis des TIC (11%) et de la manufacture (9%), un reflet des secteurs d'intérêt pour les startups africaines. Le Nigéria, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda et le Cameroun ont produit la majorité des candidats.

Pour la directrice générale, Parminder Vir OBE, « Les réalisations de chacune des promotions successives est une preuve évidente de la croissante puissance transformationnelle de notre programme.

Nous avons récemment analysé un échantillon de 600 entrepreneurs sur les 2 000 retenus au cours des deux premières années pour mesurer l'impact du programme et nous avons été impressionnés par sa robustesse et surtout l'impact que nous commençons à avoir sur l'emploi.

Nous avons également établi des partenariats avec des organisations, dont Microsoft, GE et la Cédéao, pour offrir davantage d'opportunités à nos entrepreneurs ».

Le programme a atteint son apothéose avec le Forum de l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu, le plus grand rassemblement annuel des entrepreneurs africains et de l'ensemble de l'écosystème de l'entrepreneuriat à travers le continent, qui rassemble en octobre dans le cadre d'un événement de deux jours des entrepreneurs, des mentors et des chefs d'entreprises et des dirigeants politiques à Lagos au Nigeria.

La fondation Tony Elumelu est une organisation philanthropique basée en Afrique et financée par les Africains. Elle a été fondée en 2010 par le chef d'entreprise et philanthrope africain, Tony O. Elumelu, CON, avec pour engagement de stimuler la croissance économique de l'Afrique, à travers l'accompagnement des entrepreneurs africains.

Notons que les candidatures de cette année, sont plus du double du nombre de demandes de 2016 et près du quadruple de 2015.