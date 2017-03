Afrique: Le HCR attristé par un nouveau naufrage meurtrier en mer Méditerranée

Lors de l'adoption de la Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants le 19 septembre 2016, les États membres de l'ONU ont salué les efforts déployés pour sauver les personnes en détresse et se sont engagés à intensifier la coopération internationale pour renforcer les mécanismes de recherche et de sauvetage.

Selon un rapport en 2016 des garde-côtes italiens, l'absence de téléphones-satellite sur les bateaux, le nombre élevé de départs de nuit de la Libye alors que l'état de mer est mauvais, l'utilisation de bateaux en caoutchouc, et le nombre croissant de passagers, contribuent à des risques plus élevés de naufrages.

L'augmentation récente des arrivées maritimes en Italie, avec quelque 23.085 personnes depuis le début de cette année, et la qualité inférieure des navires utilisés par les trafiquants, y compris des radeaux gonflables fragiles qui ne durent souvent pas le temps du voyage, ont rendu ces opérations de sauvetage plus nécessaires que jamais.

