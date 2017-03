La réunion des experts, chargée non seulement de renforcer les rapports de bon voisinage, de fraternité et de coopération bilatérale, mais aussi de régler de manière concertée les problèmes d'intérêt commun liés à l'exploitation du Pool Malebo, s'est ouverte ce 29 mars à Brazzaville, sous le patronage du conseiller à l'économie fluviale, représentant le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande de la République du Congo, Eustache Libata.

Organisée par la Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) grâce à l'assistance financière de la coopération allemande (GIZ), cette session qui durera trois jours, vise de manière plus générale, l'adoption dans un premier temps du compte rendu de la réunion de facilitation tenue à Brazzaville du 30 août au 1er septembre 2016 et d'évaluer les recommandations de la dernière réunion tenue à Kinshasa du 22 au 24 décembre 2015.

Il s'agira également pour les participants de discuter de la question relative à la relance du trafic des barges interdites, mais aussi des difficultés sur les possibilités d'impliquer les acteurs privés dans le cadre des réunions de la convention d'exploitation du Pool Malebo.

« L'histoire récente de la pratique de la convention d'exploitation du Pool Malebo a conduit au constat de l'existence des pesanteurs à la tenue des réunions visant à traiter et régler de façon concertée les problèmes d'intérêst commun liés à l'exploitation du trafic sur cette relation de proximité entre nos deux villes capitales Brazzaville et Kinshasa », a précisé le conseiller à l'économie fluviale, représentant le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Eustache Libata dans son discours d'ouverture.

« Le secrétariat général de la CICOS avec l'appui des partenaires techniques et financiers a su fortement et heureusement imprimer une nouvelle dynamique en prenant le devant dans la mise en œuvre harmonieuse de cette convention avec des résultats concrets, tangibles. Mais courant 2016, cet élan s'est émoussé et une certaine léthargie a été observée.

En effet, la dernière réunion de notre instance remonte à décembre 2015. C'est pourquoi, convoquée par le secrétariat général de la CICOS, elle vient à point nommé et augure des points favorables à l'application de cette convention. Et je reste convaincu de l'issue heureuse de nos travaux », a-t-il souligné.

Le représentant du secrétaire général de la CICOS, Aboubakar Halilou, a déclaré aux participants : « Je ne doute pas de la capacité des experts ici présents à pouvoir aboutir à des conclusions heureuses visant l'amélioration de l'exploitation du trafic entre les deux pays ».

De son côté, le représentant de la coopération allemande, Peter Hillen, a souligné, « l'aide de la collaboration allemande s'articule autour de trois domaines de coopération : la navigation intérieure, la gestion de l'eau et enfin la collaboration au niveau institutionnel. Je me réjouis que pour cet évènement aussi importante, l'implication du secteur privé figure en bonne position ».

En rappel : la convention d'exploitation du Pool Malebo est un instrument à caractère juridique et technique de haute portée qui définit les règles de trafic entre les deux Etats, c'est-à-dire, la République Démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo (RC). Soulignons que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du dialogue permanent entre les deux parties signataires de la convention.