Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel immatériel - Nicole Mantsanga Bambi plaide pour une bonne conservation

Le directeur de cabinet par intérim du ministre de la Culture et des arts, Stève Gaouilla, a rappelé que le Congo a ratifié depuis 2008 la convention 2003 de l'Unesco portant protection du patrimoine culturel et immatériel. Il a remercié l'organisation onusienne qui les accompagne dans ce processus de vitalisation de l'identité culturelle en dépit de la situation économique mondiale.

La directrice des Musées, des monuments et sites historiques, opératrice technique du projet, Nicole Mantsanga Bambi souligne qu'il existe des risques de disparition pour certains éléments du patrimoine culturel immatériel. Il est donc nécessaire de les garder pour le bien des générations d'aujourd'hui et futures.

Ces enquêtes ont été réalisées en deux phases : la première a concerné les départements de Pointe - Noire, Kouilou, Pool, cuvette et plateaux. Lors de la deuxième phase, les équipes ont pu travailler sur des éléments suivants : le béka( rituel circoncision) dans le département de la Sangha ; le tissage de raphia dans les Plateaux ; la préparation de la bouillie communément appelée mbouata dans le Niari, le Kiebé-kiebé dans la Cuvette, la fabrication du pont en liane dans la Lekoumou ; la sapologie et la rumba dans le département de Brazzaville.

La directrice des Musées, des monuments et sites historiques au ministère de la Culture et des arts, Nicole Mantsanga Bambi a relevé le 28 mars la necessité de bien garder le patrimoine cuturel immatériel, au profit des générations actuelles et futures. Un atelier de validation de l'inventaire de ce patrimoine a été organisé à cet effet à Brazzaville avec l'appui de l'Unesco pour examiner les résultats des enquêtes menées dans six départements du Congo.

