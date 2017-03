L'économiste Daniel Ngassiki a animé le 28 mars dans la salle de conférence du rectorat de l'Université Marien-Ngouabi, à Brazzaville, une conférence-débat sur son dernier ouvrage intitulé : « L'économie aux canons de l'infinitique inclusive». Dans ce livre, l'auteur propose l'introduction de l'Etat en bourse comme moyen pour éliminer la pauvreté et les inégalités économiques.

Les actions de l'Etat cotées en bourse pourraient avoir une valeur financière tendant vers l'infini, a-t-il estimé, poursuivant que comme chaque citoyen détient un titre de propriété, l'Etat va distribuer gratuitement des actions à tous les citoyens de façon équitable.

La théorie de «l'infinitique inclusive » est fondée sur la démocratie, et utilise les mathématiques et la finance. « L'infinitique inclusive signifie un miracle de richesse pour tous ou encore une inclusion économique et sociale.

C'est une politique économique mathématiquement intelligible permettant de réaliser le miracle de la richesse pour les citoyens, hommes, femmes et enfants sans distinction, ni exclusion, ni groupes prioritaires », a expliqué Daniel Ngassiki.

Dans son livre publié en décembre 2016 aux éditions Karthala, il défend l'idée d'un monde sans pauvreté ni inégalités. « J'ai eu dix années de recherches avant de parvenir à la théorie de l'infinitique inclusive. Si vous pensez que la pauvreté est une fatalité, détrompez-vous », a-t-il indiqué.

Pour lui, il s'agit d'une démonstration mathématique de la capacité technique d'un gouvernement de pouvoir se servir de l'Etat, du capitalisme et de la démocratie libérale pour atteindre l'élimination de la pauvreté et des crises de financement pour l'Etat.

Daniel Ngassiki a en outre évoqué l'incapacité des politiques traditionnelles à éradiquer la pauvreté et les inégalités. Pour le cas du Congo, il a cité les données de la Banque mondiale qui situent le taux de pauvreté à 40,9% de la population.

Ainsi, a-t-il pensé, la théorie de «l'infinitique inclusive» pourrait servir de panacée aussi bien pour le Congo que pour les autres pays.

« Nous proposons à la communauté académique, à la classe politique et à la société civile une nouvelle politique économique conduisant à un nouveau modèle de société capitaliste, social-démocrate et républicain, marqué par l'élimination pure et parfaite de la pauvreté et des inégalités extrêmes mathématiquement établie », a dit Daniel Ngassiki, rejetant l'idée d'une utopie car sa théorie repose sur des éléments concrets.

Après l'exposé du conférencier, les réactions de la communauté scientifique et universitaire ne se sont pas fait attendre. En effet, les hommes politiques et de lettres, les étudiants et chercheurs ont exprimé leur intérêt à cette invention de Daniel Ngassiki.

Après l'avoir congratulé, certains d'entre eux ont émis des réserves quant à l'application de cette théorie au Congo. C'est notamment le cas de l'écrivain Benoît Moundélé Ngollo qui s'est montré sceptique à cette théorie.

Modérateur de la cérémonie, le Pr. Louis Bakabadio a suggéré la mise en place d'une équipe de spécialistes, censée statuer sur les vocables utilisés et le fondement de la théorie de l'auteur. « C'est un sujet ouvert », a-t-il conclu.