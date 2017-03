Soudan: Manœuvre militaire conjointe avec l'aviation saoudienne

La Jordanie doit arrêter immédiatement le président soudanais Omar el Béchir et le remettre… Plus »

Pour le Soudan, le prix à payer est l'envoi de troupes et d'avions de guerre au Yémen, pour combattre aux côtés des Saoudiens et des Emiratis. Une contrepartie que prépare précisément l'opération « Bouclier bleu ».

Pendant deux semaines, des F-15 et des Eurofighters saoudiens, avec des Mig-29 et des Sukhoi soudanais, sont engagés dans l'opération « Bouclier bleu » jusqu'au 9 avril. Des exercices militaires qui affirment publiquement les nouvelles relations amicales entre la pétromonarchie du Golfe et le Soudan, après des années de brouille.

L'Arabie saoudite participe à un exercice militaire conjoint avec le Soudan depuis ce mercredi 29 mars. L'objectif est de coordonner les aviations saoudienne et soudanaise pour intervenir au Yémen contre la rébellion des Houthistes. Ces manoeuvres sont également le signe d'une influence militaire accrue de l'Arabie saoudite dans la Corne de l'Afrique et sur les rives de la mer Rouge.

