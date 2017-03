Cameroun: Grippe aviaire - Pourquoi la résistance ?

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Plus de la moitié desdites pertes auraient été enregistrée dans la région de l'Ouest, qui représente près de 80% de la production avicole nationale (avec un cheptel avoisinant quatre millions de sujets et une production d'œufs qui avoisine le milliard).

Bien que la surveillance épidémiologique existe et que des mesures de biosécurité ont été prescrites, la grippe aviaire détruit toujours autant les fermes et laisse, atterrés, les producteurs.

Le ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales avait alors notifié le 15 février 2017 à l'Organisation mondiale de la santé animale ce foyer de grippe aviaire. Aujourd'hui, près d'un an après le déclenchement de la maladie, force est de constater que la grippe aviaire continue de sévir.

L'arrêté du gouverneur de l'Ouest prescrit aussi l'abattage systématique, l'incinération de tous les oiseaux suspects ou infectés dans un rayon de 3 km et enfouissement des carcasses, la désinfection obligatoire de tous les bâtiments d'élevage de volaille et sites identifiés dans un rayon de 3 km et l'observance d'un vide sanitaire jusqu'à nouvel avis a aussi été préconisé.

Comme ce fut déjà le cas pour les départements du Koung-Khi et de la Mifi dans la région de l'Ouest, sans oublier les autres villes du pays où la circulation de la volaille, du matériel d'élevage, des produits et sous-produits d'élevage demeure également interdite.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.