Cameroun: Hôpital de Bogo - Aux bons soins du CERAC

Le Cameroun a enregistré une victoire et une défaite pour ses deux premières sorties post-CAN. Plus »

Question de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Le séjour du CERAC à Bogo a été agrémenté par un gala culturel offert par les artistes musiciens du terroir et ceux venus du Nigeria et du Tchad.

En dehors du revêtement du sol et de l'embellissement des murs, de la climatisation des salles d'hospitalisation et d'autres conforts, aussi bien pour les patients que le personnel soignant, le CERAC a fait un don d'importants médicaments de première nécessité.

Une surcharge qui a fatalement conduit à son appauvrissement en termes d'équipements, et surtout de médicaments. On comprend aisément la joie qui animait le Dr Léopold Fossoua, médecin-chef de ce district de santé et son équipe lors de la solennelle rétrocession de cet hôpital par le CERAC.

L'hôpital de district de Bogo est l'unique formation sanitaire dont dispose l'arrondissement. Il accueille en son sein, non seulement les patients venant de toutes les localités de cette unité administrative, mais aussi ceux des arrondissements voisins, notamment Petté, Moulvoudaye, Maga et même Maroua.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.