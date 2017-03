La ministre de la Poste et des technologies de l'Information et de la Communication, Iman Houda Feraoun a… Plus »

Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes politiques initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika "une Haute Instance indépendante de surveillance des Elections (HIISE) a été instituée pour garantir le bon déroulement, la régularité et la transparence des prochaines échéances électorales" a-t-il affirmé, rappelant l'invitation adressée par l'Algérie à des observateurs internationaux relevant d'organisations internationales et régionales dont la Ligue Arabe pour suivre cette opération.

Mer Morte (Jordanie) — Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a mis en exergue mercredi dans une allocution lors des travaux du 28e sommet arabe qui se tient dans la région de la Mer Morte (Jordanie), les efforts consentis par l'Algérie en faveur du "processus démocratique et de l'Etat de droit" à la lumière des derniers amendements constitutionnels, affirmant que l'Algérie avait pris les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des prochaines législatives et assurer leur régularité.

