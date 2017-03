Sénégal: Le collectif «Y'en a marre» appelle à un grand rassemblement populaire

Fini la période de grâce pour le président Sall et son gouvernement. Le mouvement Y'en a marre va… Plus »

A ses côtés, Malal Talla, alias Fou malade, rappeur devenu aussi acteur social dans les prisons et spécialiste des questions de justice. « Si on n'a pas une justice autonome, on ne peut pas prétendre à une quelconque émergence. Nous pensons qu'il nous reste encore des débris de démocratie. L'important, c'est de s'indigner ! »

« Y a pas bilan plus lourd que cela. Déception, trahison de ses propres promesses. Il a plus de milices qu'Abdoulaye Wade. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Macky Sall est en train de se "yahyajammiser"... »

Un an après leur dernière conférence de presse, les membres du mouvement citoyen se sont à nouveau exprimés mercredi 29 mars à Dakar. Une prise de parole pour dénoncer le pouvoir actuel et annoncer un grand rassemblement populaire.

